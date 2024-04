Via Panoramica dei templi, senso unico le prime domeniche del mese e in alcuni festivi

La strada provinciale 4, la cosiddetta “Panoramica dei templi”, sarà a senso unico in salita, dalla Valle dei templi verso la città, nelle prime domeniche del mese e in alcuni giorni festivi. Lo ha stabilito la polizia provinciale, con il dirigente di settore Pietro Amorosia e con il comandante, il tenente colonnello Salvatore Lombardo, su scelta del Libero consorzio comunale.

La modifica al traffico veicolare servirà a rendere più agevole la circolazione nelle giornata in cui è previsto un notevole afflusso di visitatori nella Valle dei templi, in particolare nelle prime domeniche del mese quando l’ingresso è gratuito. Gli automobilisti che si muovono in direzione sud potranno quindi percorrere più facilmente il tratto stradale interessato almeno fino alla rotonda Giunone.

“La chiusura di un senso di marcia della Sp4 in alcuni giorni del mese – spiega il comandante Lombardo – è ormai consuetudine in tutte le prime domeniche del mese quando, in concomitanza con l'ingresso gratuito alla Valle, il traffico veicolare aumenta in maniera considerevole. Cosa analoga si è deciso di fare anche per altre giornate festive come il prossimo 25 aprile e il 2 giugno in modo da evitare tristi fenomeni come quelli della sosta selvaggia in piena Valle dei templi o incidenti come purtroppo se ne sono verificati in passato”.

Anche per le prossime prime domeniche del mese e per altre giornate dove si prevede un aumento importante del traffico veicolare e di autobus turistici, gli uomini della polizia provinciale e i cantonieri dell'ufficio tecnico guidato dall’ingegnere Michelangelo Di Carlo saranno operativi per garantire viabilità e sicurezza a turisti e cittadini.