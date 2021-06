Cinque auto nel mirino dei vandali: devastati quasi tutti i copertoni

Sono state scelte a casaccio. Nessun raid mirato, ma un danneggiamento che ha lasciato esterrefatti tutti i residenti della via Manzoni. A cinque auto, posteggiate l’una vicina all’altra, sono state tagliate – nella notte fra domenica e ieri – le valvole dei pneumatici. A qualche mezzo sono state squarciate tre ruote, ad altri due. Il danno, per ogni proprietario di auto, è stato dunque importante. Ad entrare in azione dovrebbero essere stati – visto che non si è trattato di un raid mirato – dei vandali. Forse un paio.

Difficile infatti ipotizzare – a meno che in circolazione non ci sia un ennesimo “maniaco” – che possa essersi trattata dell’opera di un delinquente solitario. In via Manzoni, scattato l’allarme, si è portata una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno preso atto del maxi danneggiamento e hanno subito acquisito i filmati di diverse telecamere di video sorveglianza. Lungo via Manzoni ci sono diversi impianti. Occorrerà capire, adesso, se uno di questi sia riuscito ad inquadrare almeno uno dei danneggiamenti.

Servirà, inevitabilmente, del tempo ai poliziotti per provare a fare chiarezza e per tracciare la giusta pista investigativa che consenta di arrivare all’identificazione del balordo o dei balordi. Increduli i residenti di via Manzoni. Arrabbiati, come è giusto che sia, i proprietari delle 5 macchine prese a bersaglio.