Via Graceffo, famiglie senz'acqua da 20 giorni per una rottura: Codacons scrive al prefetto

Da oltre 20 giorni ben 70 famiglie della via Graceffo, nella zona a valle di Agrigento sarebbero senz'acqua a causa di una perdita e non vi sarebbero ad oggi prospettive a breve termine per ripristinare il servizio.

A denunciarlo, in una nota, è il vicepresidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, il quale annuncia di essersi rivolto al prefetto Cocciufa per segnalare l'interruzione di un servizio essenziale. Una situazione che, comunque, riguarda ormai diversi centri della provincia.

"L'ultimo caso - dice in una nota - sono settanta famiglie che al momento non ricevono la distribuzione del servizio regolare da almeno 20 giorni e chiamando il gestore del servizio, l'Aica, si sentono rispondere che non possono assicurare il servizio obbligatorio per legge con le autobotti 'perché le autobotti si trovano dal meccanico'. Ci sentiamo in dovere, in chiusura, di far presente che come da contratto servizio idrico, agli utenti trattandosi di un servizio essenziale, la distribuzione va assicurata anche a mezzo autobotti".