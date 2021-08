"Vie Gaglio, San Lorenzo e Graceffo ostaggio del degrado", i residenti chiedono interventi al Comune

/ Via Vincenzo Gaglio

Spazzatura, erbacce ovunque, strade dissestate e veri e propri crateri. I cittadini del comitato cittadino delle vie Gaglio, San Leonardo e Graceffo, popolose aree della zona del campo sportivo, lamentano un generale stato di abbandono ed incuria in cui versa la zona e chiedono al Comune di attivarsi al più presto per ripristinare una situazione di normalità.

"Ci chiedono di fare la differenziata per aiutare l’ambiente - commentano - e poi, pur pagando i tributi al Comune, ci troviamo a vivere in un indecoroso e lurido ambiente che tra abbandono di rifiuti, erbacce ed incuria dovuta alla mancata pulizia proliferano blatte e ratti anche di grosse dimensioni".

In via Gaglio, segnalano ancora i residenti, è anche presente una profonda buca nel marciapiede che, dicono, "sembra essere ignorata da chi ha il dovere di impedire il pericolo di insidie stradali e anziché essere riparata è stata rattoppata con una casetta di plastica utilizzata per la vendita di frutta".

I residenti quindi chiedono l'intervento del Comune per il ripristino di una situazione di "normalità".