Anziana cade sul balcone e non riesce ad alzarsi, soccorsa dai vigili del fuoco

Una donna di 71 anni è stata soccorsa dai pompieri dopo essere caduta sul balcone di casa. E' accaduto in via Favignana, nella zona fra il Villaggio Mosè e la statale 115.

L'anziana non riusciva ad alzarsi ed è rimasta immobilizzata per terra. I vigili del fuoco l'hanno raggiunta attraverso un'autoscala e hanno aperto la porta per consentire l'ingresso al personale sanitario del 118.

La donna è stata visitata e ha rifiutato il ricovero in ospedale.