Dramma della depressione in via Esseneto: 30enne si lancia dal quarto piano e muore

Dramma della depressione nel quartiere Esseneto, nella zona del campo sportivo. Un uomo di 30 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione.

L'episodio ha provocato tristezza e commozione in una delle zone più popolose della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della questura e gli operatori del 118. Nonostante vari tentativi di rianimazione, per il 30enne non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Al momento non si conoscono le motivazioni che lo hanno indotto a compiere un gesto così estremo.