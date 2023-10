Scoppia incendio in un'abitazione, poliziotto eroe salva quattro bimbi e il cane

Un poliziotto in servizio alla polfer di Agrigento ha salvato quattro bambini e il loro cane dall'incendio dell'abitazione. L’agente, libero dal servizio, ha sentito un forte odore di fumo da una palazzina poco distante e, dopo avere chiamato il numero unico di emergenza 112, è corso in direzione della casa. L'episodio, avvenuto il 17 ottobre, è stato reso noto oggi dalla questura.

Il poliziotto, dopo avere sentito le urla dei bambini, ha subito liberato il cane, rinchiuso in un recinto, il quale è scappato giù per le scale e, dopo aver preso in braccio il bambino più piccolo, ha portato i fratellini fuori dall’abitazione, assicurandosi anche che non inalassero troppo fumo coprendo il naso e la bocca con degli stracci bagnati.

Una volta arrivato all'esterno dell'abitazione il poliziotto ha affidato i bimbi ai sanitari del 118 e alla madre che si è precipitata arrivando poco dopo.