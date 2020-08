La Ztl di via Atenea torna ai vecchi orari, la soddisfazione di Confcommercio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L'Amministrazione comunale finalmente ha ascoltato le nostre ragioni. Era importante che sulla Ztl di via Atenea avvenisse una concertazione con le associazioni di categoria. Adesso - spiega Picarella - si torna a transitare tutti i giorni, compresi i festivi dalle 2 della notte alle 10 del mattino, non si transita dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 2. Nella vecchia delibera la strada era chiusa al traffico dalle 11 del mattino alle 2 di notte con gravi disagi per il carico e scarico delle merci. Chi è minuto di pass o in possesso di auto elettriche può transitare senza preclusione alcuna. E’ importante che in futuro si torni a dialogare su fatti che riguardano i commercianti, auspichiamo si istauri una fattiva collaborazione”.

Francesco Picarella