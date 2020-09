E' la più odiata, ma tutti la vogliono: prorogata la Ztl di via Atenea

L'estate è finita da un pezzo e di pedoni per strada se ne vedono sempre meno ma c'è ancora "voglia" di zona a traffico limitato nel centro città di Agrigento.

Tutto è stabilito in un'ordinanza firmata dagli uffici comunali che precisa come "a seguito di una conferenza di servizio svolta con la partecipazione degli operatori commerciali di vario genere di via Atenea" il primo cittadino "ha dato indirizzo di prorogare la Ztl confermando tutte le prescrizioni fin qui adottate".

Ciò significa che il transito dei mezzi a motore rimarrà vietato dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45 e dalle 17 alle 20.45, mentre il sabato il divieto sarà vigente dalle 10 alle 12.45 e dalle 17 alle 2 e la domenica e nei festivi infrasettimanali, solo dalle 17 alle 2 di notte.

Insomma, tutto resta come è già oggi, salvo sorprese e boicottaggi. Si perché nei giorni scorsi qualcuno aveva manifestato verosimilmente la propria contrarietà alla zona a traffico limitato posizionando un finto cartello all'ingresso di via Atenea che annunciava come il varco elettronico fosse disattivato. Fatto non vero, che ha verosimilmente spinto alcuni cittadini a violare le regole senza colpa beccandosi magari delle contravvenzioni.