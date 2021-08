Via ai lavori su uno stabile: ecco come cambia la viabilità in via Atenea

A causa dei lavori di messa in sicurezza di un immobile in via Atenea, nei giorni 9, 10 e 11 agosto, il traffico veicolare sarà così articolato: per i residenti, mezzi di soccorso, forze di poliza e quanti portatori di handicap, sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra piazzale Aldo Moro e via Porcello e all'altezza di quest'ultimo sarà posto il divieto di circolazione.

Per quanti provenienti dalla via Foderà, potranno raggiungere il piazzale Aldo Moro, percorrendo la via Atenea a scendere.

Per i residenti, mezzi di soccorso, forze di poliza e quanti portatori di handicap, che dovranno percorrere la via Atenea tra il civico 329 ed il civico 307 sarà istituito il doppio senso di circolazione.