Varco Ztl di via Atenea fuori uso, pioggia di multe in arrivo

Ztl di via Atenea, il display luminoso che indica quando la strada è percorribile dalle auto va nuovamente in tilt e si rischiano così decine di verbali. E non è la prima volta.

La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia. Il tabellone con allegato semaforo, infatti, nella mattinata di sabato segnava il divieto di accesso per quanto gli orari fossero quelli che consentono la normale percorribilità della via Atenea ai mezzi. Così, se alcuni automobilisti hanno comunque desistito, pur essendo nella regione, e hanno trovato soluzioni alternative, altri hanno imboccato tranquillamente la "via Maestra" e oggi rischiano di beccarsi una multa da 100 euro che poi potranno, ovviamente, provare a contestare in una seconda fase.