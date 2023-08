Segnale di divieto coperto dalle foglie: un tratto della via Atenea è a rischio incidenti:

La carenza di manutenzione del verde pubblico può mettere a rischio anche la sicurezza stradale, ed è questo quanto accade agli inizi di via Atenea ad Agrigento e più precisamente nel punto di intersezione con la trafficata via Roma. L'accesso, in quel tratto di strada, è vietato ai veicoli che salgono ma, il cartello del divieto è attualmente nascosto dalle fronde degli alberi che ne ostruiscono la visibilità. Gli agrigentini sanno bene che per andare in via Atenea bisogna fare il giro da piazzale Aldo Moro, ma ci sono tanti turisti che, fidandosi delle indicazioni dei navigatori satellitari e non vedendo il segnale che ne vieta l'accesso, la percorrono normalmente. Solo il caso ha finora scongiurato incidenti, ma il rischio c'è e per eliminarlo, basterebbe davvero poco.