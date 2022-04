Camion per la raccolta dei rifiuti "paralizza" via Atenea: dilaga di nuovo la protesta dei negozianti

Via Atenea bloccata dal camion per la raccolta dei rifiuti. Ancora una volta, per l'ennesima volta, il mezzo che si occupa del ritiro della spazzatura - concausa anche le auto lasciate in doppia fila o parcheggiate in malo modo - ha creato disagi lungo il "salotto buono" della città. Su tutte le furie, inevitabilmente, i commercianti i cui affari vengono pregiudicati dal traffico letteralmente in tilt.

"Capita spesso, se non quasi tutti i giorni. Le macchine devono passare fino alle 10,30 - spiega un esercente commerciale della via Atenea - . Perché non fare passare il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti dopo le 10,30, quando non si verrebbe a creare il caos? Deve passare invece mentre c'è la circolazione delle auto aperte e deve soffermarsi negozio per negozio a raccogliere i sacchi di rifiuti. E' inevitabile che si determini l'inferno!"

Gli esercenti commerciali della via Atenea non chiedono chissà che grandi cose. Invocano, di fatto, rispetto per il loro lavoro. Attività che vengono pregiudicate dalla circolazione stradale in tilt. "Ma cosa ci vuole a capirlo?" - si chiedono, arrabbiati, i commercianti - .