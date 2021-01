Riqualificazione di via Cesare Battisti, tutto pronto per i lavori: scattano i divieti

L'unica opera che è ad oggi finanziata con i tanto discussi fondi dell'imposta di soggiorno è pronta a partire. Stiamo parlando dei lavori di riqualificazione dell'area di via Cesare Battisti e porzione della via Pirandello che furono progettati e sostenuti dalla precedente amministrazione (con non poche polemiche).

Gli interventi furono voluti nell’ottica del piano di valorizzazione del centro storico di Agrigento e avranno un costo di oltre 250mila euro. La strada avrà, a cantiere concluso, una nuova pavimentazione, delle fioriere e per quello che dovrà essere un restyling completo anche una nuova illuminazione pubblica.

Di certo questo migliorerà le condizioni di un'area che è estremamente vicina alla più popolare via Atenea ma che in effetti in questi anni ha visto una serie di interventi assolutamente tra essi scollegati, con piastrelle diverse tra loro e lampioni di diversa foggia. Il progetto, dicevamo, fu duramente contestato in Consiglio comunale soprattutto dall'ex consigliera Marcella Carlisi, la quale evidenziò come questa iniziativa fosse sovradimensionata rispetto agli effettivi benefici arrecati alla collettività.

Per svolgere i lavori nell'area sarà imposto a partire dal 18 gennaio il divieto di sosta in via Cesare Battisti lato via Pirandello.