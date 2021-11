A grandi passi verso le festività natalizie mentre calano i contagi da Covid: la Giunta "vara" i nuovi orari della Ztl

La premessa è che "la pandemia da Covid-19 sembra aver rallentato la sua propagazione, di conseguenza gli effetti sulla vita quotidiana dei cittadini e delle attività commerciali va progressivamente normalizzandosi". Ma anche che "nel periodo invernale, per una evidente diminuzione del traffico, è superfluo nei giorni feriali mantenere gli orari di chiusura della Ztl di via Atenea oltre le ore 20,30". Con l'approssimarsi delle festività natalizie, inoltre, il centro storico e la zona a traffico limitato di via Atenea, registreranno, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, - secondo quanto tenuto in considerazione dall'Esecutivo del sindaco Micciché - una notevole presenza di persone. I negozi potranno, del resto, restare aperti anche nei giorni domenicali e festivi. E' su queste basi dunque che la giunta comunale ha deliberato - su proposta di Gaetano Di Giovanni, comandante della polizia municipale - nuovi orari di accesso e transito lungo la Ztl di via Atenea, "rimodulazione elaborata - è stato subito chiarito - ad interesse della ripresa economica per le attività commerciali".

Si cambia, dunque. Da lunedì 29 e fino a domenica 9 gennaio, tutti i giorni tranne sabato e festivi, il transito veicolare sarà limitato dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30. Venerdì e sabato la Ztl sarà attiva, in mattinata, sempre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 2. Domenica e festivi, invece, transito limitato solo dalle 17,30 alle 24.

Dal 10 gennaio in poi, tutti i giorni tranne sabato e festivi, il transito veicolare sarà limitato dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30. Venerdì e sabato la zona a traffico limitato sarà attiva, in mattinata, sempre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 2. Domenica e festivi, transito limitato solo dalle 17,30 alle 20,30.

Nella sola giornata di sabato, nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle 21, il transito viene inibito anche a residenti, diversamente abili, taxi, autovetture Ncc, autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di pass. Sarà fatta eccezione - hanno sottolineato dall'Esecutivo del sindaco Micciché - per le forze dell'ordine e gli automezzi di soccorso.