Via Atenea, ladri in azione in un cantiere: rubata la borsa di un operaio

Ladri in azione in un cantiere in via Atenea: qualcuno, approfittando della pausa di lavoro degli operai, si è intrufolato all'interno dell'area recintata dove era stato allestito un ponteggio e ha rubato alcuni materiali e una borsa.

La notizia è riportata sul giornale La Sicilia. Il titolare dell'impresa che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione ha presentato una denuncia alla polizia.