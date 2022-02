Pulizia caditoie e demolizioni di cornicione, ecco le vie chiuse a partire da domani

Lavori di pulizia delle caditoie ed eliminazioni di parti pericolanti di un condonomio. E' per questi motivi che la polizia municipale di Agrigento ha disposto - temporaneamente - la chiusura delle vie Atenea e Dell'Annunziata.

Via Atenea

La chiusura al transito della via Atenea andrà dal primo al quattro marzo, dalle ore 1 alle 5. E servirà per consentire i lavori di pulizia delle caditoie tramite autoespurgo.

Via Dell'Annunziata

La chiusura al transito di via Dell’Annunziata è prevista per domani e dopodomani, dalle ore 8.30 alle 16.00. E servirà per consentire la rimozione delle parti pericolanti del cornicione del condominio ”Annunziata”.