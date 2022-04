Via Atenea aperta alle auto, ma anche al camion della nettezza urbana che blocca tutto: traffico in tilt

Il camion della nettezza urbana passa dalla via Atenea per raccogliere la differenziata ma allo stesso tempo transitano auto e moto perché la ztl non è attiva negli orari mattutini in giorni infrasettimanali.

La convivenza tra il mezzo di servizio e le auto dei cittadini si è rivelata un mix micidiale che ha bloccato il traffico creando una lunga coda con agli automobilisti inferociti che si sono ritrovati uno dietro l’altro senza potersi muovere per diversi minuti.

Il camion, a quanto pare, avrebbe avuto difficoltà a proseguire il suo percorso perché si sarebbe trovato di fronte un’auto in curva che restringeva la carreggiata.

Dopo alcuni attimi di tensione, il traffico è tornato scorrevole ma la proposta, avanzata dai commercianti e dei residenti della via Atenea, è chiara: il camion della nettezza urbana deve transitare solo quando la ztl è attiva e non deve passare negli orari in cui la strada è aperta al normale traffico veicolare.