Cambia la Ztl in via Atenea: ecco tutti i nuovi orari di chiusura dal 13 settembre

/ Via Atenea

Cambia, ancora una volta la circolazione veicolare in via Atenea. Secondo quanto disposto dal Comune attraverso una specifica delibera di Giunta., a partire dal 13 settembre la "via Maestra" resterà chiusa al traffico automobilistico da lunedì a giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio, dalle 17:30 alle 24:00.

Il venerdi e il sabato la via Atenea sarà chiusa invece dalle 10:30 alle 12:30 e dalle ore 17:30 alle 02:00. Domenica e festivi, invece, la chiusura vigerà dalle 17:30 alle 02 di notte.