Via Amendola, bimbo sfiorato da calcinacci: l'intervento dei pompieri

Tragedia sfiorata in via Amendola, la strada di collegamento fra la via Atenea, all'altezza della chiesa di San Giuseppe, e la via Empedocle.

Un bambino, ieri pomeriggio, è stato sfiorato da alcuni calcinacci caduti da una palazzina.

La polizia, intervenuta dopo pochi minuti, ha circoscritto la zona impedendo a pedoni e automobilisti di passare, e ha allertato i pompieri per la messa in sicurezza dello stabile.