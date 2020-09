Viabilità cittadina, cambia ancora il senso di marcia in via Acrone

Via Acrone, cambia ancora il senso di marcia. Gli uffici comunali, ha infatti predisposto un provvedimento che stabilisce alcune modifiche al transito "visto l'atto di indirizzo del sindaco e a quanto emerso in sede di conferenza di servizi riguardo la necessità di apportare modifica della circolazione". L'ordinanza cambia l'attuale senso di marcia a senso unico con direzione da piazza Marconi a via Esseneto - Callicratide.

"Considerato che con l'apertura dell'anno scolastico la via Acrone, sede scolastica di istituto secondario inferiore e istituto secondario superiore 'Politi' nonché sede di parcheggio a pagamento all'interno della stazione ferroviaria, risulta molto trafficata sia dai veicoli che dai pedoni - dice il provvedimento -, si appone il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati nel primo tratto della via Acrone compreso tra incrocio piazza Marconi e la scuola media Pirandello".

Nell'ordinanza si consente inoltre la sosta delle autovetture sul lato destro nel senso di marcia, a dieci metri dal cancello d'entrata adiacente il muro di cinta delle ferrovie dello Stato.