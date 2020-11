Vgs libri, in uscita il romanzo giallo "Delitto all'imbrunire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È stato pubblicato dalla casa editrice agrigentina Vgs LIBRI il romanzo giallo “Delitto all’imbrunire” dello scrittore Filippo di Pino. La storia è ambientata ad Aidone, in provincia di Enna, il paese di origine dell’autore, Filippo Di Pino, che ce lo racconta con gli occhi di un uomo innamorato della sua terra. Anche se Filippo vive da decenni in Germania dove, tanti anni fa, è emigrato in cerca di futuro, porta nelle pagine di questo romanzo le sue radici mai dimenticate. I vicoli di Aidone, i suoi monumenti, i panorami, la cucina, la sua gente, fanno da contorno al dipanarsi di una storia che varca gli stessi confini dell’isola. Due colpi di lupara rompono la quiete di una calda sera d’estate. A Tano Calì, capitano dei carabinieri, è affidato il compito di risolvere il caso. Lo farà a modo suo, tra indagini deduttive, aiuto della tecnologia e la sua abilità di analizzare la psicologia di chi gli sta dinanzi senza lasciarsi fuorviare dalle apparenze. Un giallo in cui emergeranno collegamenti e legami inaspettati, fino alla sorprendente catarsi finale.