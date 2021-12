Lascia l'auto posteggiata e va a correre: vetro rotto e zainetto rubato

Va a correre nella zona artigianale di contrada Bastianella a Canicattì e lascia l'auto, una Fiat Idea, posteggiata sul ciglio della strada. Dopo circa tre quarti d'ora, finita l'attività fisica, al momento di riprendere la vettura, la sgradita sorpresa: qualcuno, senza essere visto, né sentito, aveva mandato in frantumi il vetro dello sportello laterale anteriore destro e dall'interno dell'abitacolo mancava lo zaino in pelle che aveva lasciato su un sedile. All'interno dello zaino, c'era il portafogli con dentro il green pass antiCovid e 30 euro.

A formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, è stata una canicattinese di 45 anni. La donna ha riferito - alle forze dell'ordine - di non aver visto nessuno in giro, meno che mai persone sospette. Ha notato, e segnalato in sede di denuncia, una Fiat Punto bianca. L'autovettura a quanto pare avrebbe fatto più giri della zona.

Sono state avviate le indagini, naturalmente. Gli investigatori cercheranno, laddove possibile, di identificare l'autore del danneggiamento aggravato e del furto.