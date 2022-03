Vetro dell'auto rotto e borsello sparito: il 24enne aveva all'interno anche soldi

Lascia la sua Audi A posteggiata, come sempre, nei pressi di casa e al momento di riprenderla – l’indomani mattina – trova il vetro della portiera, lato guida, sfondato e dall’interno era stato portato via il borsello con all’interno i documenti: fra cui tessera sanitaria e patente di guida, il bancomat e 105 euro. Vittima del furto su autovettura è stato un romeno ventiquattrenne, da tempo residente a Canicattì.

Il giovane, fatta l’amara scoperta, non ha avuto altra possibilità che presentarsi al commissariato di polizia della città dell’uva Italia e formalizzare una denuncia – per furto – a carico di ignoti. Gli agenti hanno subito verificato l’eventuale presenza, o meno, di impianti di videosorveglianza pubblici o privati laddove l’autovettura era stata lasciata posteggiata. Nessun aiuto – visto che non sono presenti telecamere – potrà però arrivare alle investigazioni. E sarà decisamente complicato riuscire ad identificare – visto che nessuno ha visto, né sentito nulla – i delinquenti che hanno messo a segno il colpo.