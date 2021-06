Raid vandalici o danneggiamenti mirati? In frantumi le vetrine di più esercizi commerciali

Raid vandalici o danneggiamenti mirati? E' questo l'interrogativo che rimbalza da una bocca all'altra, e non soltanto degli investigatori, a Favara. Un paio di sere fa, qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito - ha mandato in frantumi le vetrate di un bar di piazza Vespri, ma anche di almeno altri due esercizi commerciali della zona. Vetrate spaccate - sembrebbe - a colpi di mazza.

Dei misteriosi episodi - difficile, al momento, inquadrarli come danneggiamenti mirati o raid vandalici - si stanno occupando i militari dell'Arma della locale tenenza. Come sempre avviene, naturalmente, è stato notiziato il sostituto procuratore di turno di Agrigento e, come primo passaggio investigativo, sarebbero stati anche acquisiti dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. Immagini che dovranno essere passate in rassegna per appurare se hanno ripreso o meno i danneggiamenti e per contribuire, laddove possibile, all'identificazione dell'autore o degli autori.