In sella ad una Vespa cerca di sfuggire ad un posto di blocco: multa da 6mila euro

Non si ferma all’Alt – imposto, dagli agenti della sezione Volanti della Questura, all’altezza del viadotto Morandi – e viene inseguito. Non è stato difficile per i poliziotti raggiungere e bloccare il trentenne agrigentino che era in sella alla Vespa Piaggio.

Quando il giovane è stato fermato, è scattata la verifica. I poliziotti pensavano che potesse essere in possesso di droga o di qualcos’altro di scottante. In realtà, il trentenne non aveva nulla di tutto questo, né è riuscito a disfarsene durante la fuga. E’ risultato essere senza patente e senza assicurazione. Questi i motivi che lo avrebbero fatto scappare all’Alt degli agenti che però non soltanto lo hanno bloccato, ma anche sanzionato. Le multe, complessivamente, ammontano a circa 6 mila euro.

Episodi del genere, tanto nella città dei Templi quanto nel resto della provincia, si registrano periodicamente. Ci sono giovani, ma anche meno giovani, che si mettono alla guida di ciclomotori o di autovetture senza aver mai conseguito la patente di guida o dopo che gli è stata revocata. Confidano tutti verosimilmente nella mancanza di controlli lungo le strade che si accingono a percorrere. Così però non è. E lo dimostrano fatti come quest’ultimo che s’è registrato sul viadotto Morandi e che ha fatto scattare multe per circa 6 mila euro a carico del trentenne agrigentino.

La guida senza patente è stata depenalizzata e fa scattare una sanzione di 5 mila euro. Ma qualora ci dovesse essere una recidiva, si finisce nel penale. Come dire “uomo avvisato, mezzo salvato!”. Così come non è proprio il caso di “cullarsi” o sperare nell’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine. Può probabilmente andar bene una volta, o forse nemmeno quella. Ma prima o poi si finisce appunto nei guai .