Italia Viva, nominati i nuovi coordinatori ad Agrigento: sono Scaccia e Termini

Nell’ottica di una rinnovamento nell’organizzazione di Italia Viva in Sicilia, i presidenti nazionali del partito, Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, su indicazione del coordinatore regionale, Davide Faraone, hanno provveduto a nominare i coordinatori della provincia di Agrigento nelle persone di Cristina Scaccia e Michele Termine, al contempo Giorgio Bongiorno viene indicato coordinatore della città di Agrigento, a cui a breve verrà affiancata una donna, così come previsto dallo statuto nazionale del partito che prevede la parità di genere in tutti i coordinamenti territoriali. Nell’augurare buon lavoro ai coordinatori, il partito ringrazia gli uscenti coordinatori provinciali, Natalia Re e Vito Ferrantelli, per il lavoro fatto finora".