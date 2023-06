Vertenza Consorzio di bonifica, Sammartino: "Lavoriamo per assicurare regolarità degli stipendi ai lavoratori

Vertenza Consorzio di bonifica ad Agrigento e lavoratori in stato di agitazione, incontro alla Regione con l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino e i rappresentanti territoriali delle sigle Flai-Cgil, Filbi-Uil- e Fai-Cisl.

I sindacati protestano per il mancato pagamento degli stipendi, sia del personale a tempo indeterminato sia del personale stagionale. Presenti all'incontro anche il commissario straordinario del Consorzio, Baldassare Giarraputo, il direttore generale Giovanni Tomasino e il deputato regionale Carmelo Pace.