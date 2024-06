Estate 2024 al "Verdura", debutta il nuovo resort club firmato Missoni

Un nuovo resort club firmato Missoni debutta al Verdura Resort, la struttura del gruppo Rocco Forte Hotels a Sciacca. Questo nuovo progetto vede il celebre marchio italiano portare la sua estetica e i pattern iconici di Missoni resort club sugli elementi del beach club del Verdura per la stagione estiva 2024. La spiaggia sarà interamente personalizzata con i motivi e i colori della fantasia Missoni che prendono ispirazione dalle sfumature turchesi e verde smeraldo dei paesaggi estivi trasformando ogni elemento di décor, dai lettini prendisole alle sedie fino alle cabanas.

Sarà inoltre presente un pop-up store Missoni dove gli ospiti potranno arricchire la loro esperienza durante il soggiorno e acquistare all’interno della boutique monomarca. La palette di colori e gli iconici pattern sono ripresi anche all’interno del punto vendita. La collaborazione tra Missoni e Rocco Forte mette in luce così il patrimonio comune tra i due marchi: entrambi uniscono un forte Dna fatto di tradizione con un’impronta internazionale e rendono omaggio all’ artigianalità italiana. Ogni elemento è per questo realizzato per coniugare l’energia creativa di Missoni al sofisticato contesto del Verdura.

Ad accompagnare la collaborazione arriva la cocktail list “Missoni & Verdura resort” creata appositamente dai mixologist della struttura saccense, da gustare al bar della spiaggia o in quello a bordo piscina. La selezione di cocktail ispirata alla natura è realizzata con ingredienti del territorio, alcuni dei quali coltivati nell’azienda agricola della tenuta Rocco Forte Hotels nell’agrigentino. A tal proposito le 4 specialità da bere che esprimono l’anima del progetto Missoni son il “Kandinsky Escaoe” a base di Marsala Florio, il “Jacquard Breeze” con liquore d’acqua bianca, il “Missoni Breeze” e “Larimar” con Brut made in Sicily.

