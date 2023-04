Verde pubblico: 250mila euro per lavori di manutenzione in tutta la città

Duecentocinquantamila euro per il verde pubblico cittadino. L'assessore comunale Giovanni Vaccaro annuncia l'avvio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in città.

"Si tratta - dice - di una azione indispensabile per la città, da qui a breve, le aree verdi torneranno a splendere attraverso interventi di pulizia a 360 gradi, il tutto darà un decoro e un altro aspetto anche a livello igienico sanitario per i cittadini".

I lavori saranno possibili, sempre secondo quanto fa sapere Vaccaro, grazie a uno stanziamento di 250mila euro del governo regionale. "Per questo - aggiunge - voglio ringraziare l’assessore Roberto Di Mauro per il sostegno e l’azione politica che ha messo in campo per liberare risorse finanziarie per la manutenzione delle aree e degli spazi a verde pubblico di proprietà comunale, inoltre - prosegue Vaccaro - la pulizia delle scarpate stradali daranno nuova linfa e un aspetto di normalizzazione all’intera città".

I lavori inizieranno da San Leone, con la stagione estiva ormai alle porte, e proseguiranno in centro e nelle altre frazioni.