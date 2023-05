Campo sportivo, verde in abbandono e pericoli per i cittadini: la segnalazione del Codacons

Situazione pericolosa per l'incolumità pubblica in via Bramante, nel quartiere del Campo Sportivo, nella zona delle case popolari Iacp. A denunciarlo con una nota ufficiae agli enti preposti è il responsabile regionale del dipartimento trasparenza enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa.

In particolare Codacons segnala che in quella zona, in un'area verde ricavata tra le case, si trova una palma morta a causa del punteruolo rosso che non è stata rimossa. In particolare l'associazione dei consumatori evidenzia come non siano state attivate le misure di tipo fitosanitario per eliminare ad esempio il rischio di diffusione del pericoloso parassita oltre al fatto che la grande palma rischia di cadere provocando danni a persone o cose.

"Si rimane in attesa di pronto e fattivo riscontro alla presente con l’avvertimento - scrivono ancora - che, laddove il presente

stato di cose dovesse permanere e dovesse riscontrarsi il perdurante disinteresse dell’amministrazione alle problematiche, ci vedremo costretti, in funzione della tutela degli interessi dei cittadini consumatori, ad attivare i rimedi concessi dalla legge, segnalando la Vs. inerzia agli uffici di competenza".