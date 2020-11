Vento, temporali e mare mosso: diramata un'altra allerta "gialla"

Oggi, alla fine, non è andata per niente male. Per il secondo giorno consecutivo però, il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico con un livello d'allerta di "attenzione". Dalla mezzanotte di oggi e per le prossime 24 ore, il livello sarà "giallo". E' previsto vento, mare mosso, piogge isolate e sparse anche con carattere di rovescio o temporale. Lo prevede appunto la Protezione civile regionale. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento" - scrivono - .