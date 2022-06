"Volano" calcinacci e parapetti dal ponte di via Zunica: chiuso anche il viadotto Morandi

Caduta di calcinacci, ma soprattutto crollo dei parapetti, lungo il cavalcavia di Monserrato - via Zunica, sovrastante al viadotto Morandi. Ad essere chiuse, in via precauzionale, sono entrambe le porzioni di strada. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e la polizia.

A causa del forte vento che soffia sulla città, e sull'intera provincia dove continuano a divampare gli incendi di sterpaglie, si sono staccate più porzioni del ponte: calcinacci appunto, ma anche - ed è questo che ha allarmato, determinando la chiusura di entrambe le porzioni stradali, - le alte reti che servono per mettere in sicurezza i ponti. Lanciato l'allarme, i pompieri sono immediatamente accorsi. Si trattava del resto di mettere in sicurezza l'area e garantire la pubblica incolumità. A sbarrare le strade ci hanno invece pensato i poliziotti. Nessuno degli automobilisti in transito, per fortuna, è rimasto colpito dai cedimenti.

Intanto, su Santa Elisabetta, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, è al lavoro un canadair. C'è un vasto incendio di sterpaglie che rischia - proprio a causa del forte vento - di avvicinarsi alle abitazioni, motivo per il quale è stato chiesto, ed ottenuto, l'intervento del velivolo.