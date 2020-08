Covid-19, l'Asp si prepara all'aumento dei contagi: in arrivo 16 ventilatori polmonari

Crescono i contagi da Covid-19 in provincia e l'azienda sanitaria provinciale corre ai ripari. L'Asp ha infatti avviato le procedure per l'acquisto di sedici ventilatori polmonari di ultima generazione dei quali otto con la rilevazione dell'"end tidal C02" sia per pazienti adulti che pediatrici e ampliabile per pazienti neonatali.

Una precisazione, questa, molto preoccupante ma assolutamente in linea con quanto oggi sta avvenendo a livello nazionale, con diversi casi registrati di giovani e giovanissimi affetti dal Coronavirus, che sembra aver abbassato in modo significativo la fascia di età dei propri pazienti.