Ventidue alunni contagiati dal Covid-19, il sindaco firma l'ordinanza: chiuso plesso scolastico

Ventidue alunni contagiati dal Covid-19. Il sindaco di Licata ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura totale del plesso scolastico Angelo Parla. La scuola resterà chiusa da oggi e fino a lunedì 15 novembre. Il provvedimento è stato siglato su proposta del dipartimento Prevenzione dell'Asp di Agrigento.

Gli alunni risultati negativi dovranno rimanere in isolamento fiduciario fino al 15 di novembre. L’indomani, ossia il 16, tutti gli alunni negativi dovranno essere accompagnati alla struttura di via Panepinto per essere sottoposti a tampone antigenico.