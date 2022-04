Festa della Liberazione alla villa Bonfiglio, scattano i divieti di sosta: ecco dove

Festa del 25 aprile in piazza Cavour, per consentire le consuete celebrazioni per l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune ha disposto una serie di modifiche al traffico.

A partire dalle 7 e fino a cessato bisogno, in particolare, al viale della Vittoria, dal punto luce 33 per 20 metri circa e lungo la Salita Coniglio, fino all’inizio dell’area di parcheggio, sarà imposto il divieto di sosta con rimozione.