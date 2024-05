Ventenne muore all'improvviso, la procura apre un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo

Omicidio colposo. Questa l'ipotesi di reato iscritta nel fascicolo aperto, a carico di ignoti, dalla procura della Repubblica di Agrigento. E nel primo pomeriggio verrà conferito l'incarico allo specialista in Medicina legale Sergio Cinque di Palermo. Il pm Giada Rizzo ha disposto l'esame autoptico sulla salma di Maria Pia Burgio, la ventenne di Licata morta lo scorso lunedì.

Secondo quanto è stato fino a ora ricostruito, la ragazza stava passeggiando fra le bancarelle allestite in occasione del patrono della città, Sant'Angelo, quando all'improvviso si è sentita male: è stata colpita da un fortissimo mal di testa. È stata messa in macchina e portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Per la ventenne, nonostante i soccorsi dei medici, non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che ha scosso l'intera cittadina di Licata dove, per tutta la giornata di ieri, si è parlato di "un malore improvviso", "forse un aneurisma".

La procura di Agrigento, con il pm Giada Rizzo, vuole però vederci chiaro. Pare - non si spiegherebbe altrimenti la decisione di procedere a esame autoptico - che qualcosa non torni, che non vi sia certezza insomma che la ragazza sia spirata in seguito a un malore improvviso. Il medico legale che, per conto della procura, dovrà eseguire l'autopsia - Sergio Cinque di Palermo appunto - è stato già individuato e nel primissimo pomeriggio gli verrà conferito l'incarico. I familiari della ventenne hanno già nominato l'avvocato Gaspare Lombardo che procederà, a sua volta, alla nomina di un medico legale di parte. L'autopsia è, del resto, un accertamento tecnico irripetibile.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.