Collegamenti aerei: ritardi sulla tratte Venezia-Lampedusa e Lampedusa-Bologna

Disservizi e disagi, ieri, sulla tratta Venezia-Lampedusa: l'aereo della compagnia Volotea ha portato quasi 4 ore di ritardo.

Il volo in partenza alle 5,45 è atterrato sulla maggiore delle isole Pelagie alle 11,21. I passeggeri, dopo la levataccia, sono stati costretti a trascorrere ore ed ore all'aeroporto di Venezia.

Stessa situazione, grosso modo, anche sul volo V71419 che da Lampedusa doveva giungere a Bologna. E in questo caso le ore di ritardo sono state 3. Il volo in partenza da Lampedusa era fissato inizialmente alle 8,10. Ma a Bologna, i passeggeri - turisti per la maggior parte - sono arrivati soltanto alle 13,34.