"Ricordate che un giorno piangerete per questo vostro errore": Raffadali con "La passione di Cristo" emoziona e recupera tradizioni e devozione

Dal Sinedrio, allestito nella chiesa del Rosario, alla via Crucis con le tre cadute di Gesù, fino alla Crocifissione. Raffadali ha rivissuto - ed è stata veramente l'auspicata "festa di popolo" - "La passione di Cristo". La magistrale rappresentazione - organizzata da Giuseppe Ferro e Riccardo Ragusa, con il direttore artistico Enzo Alessi - ha coinvolto ed emozionato tutti i presenti. E sono state migliaia e migliaia le persone, non soltanto di Raffadali, che si sono riversate per le vie del centro, ammirando - tutti stupefatti - cosa gli organizzatori sono riusciti a mettere in scena, recuperando di fatto tradizione e devozione.

Fin dall'esordio dell'organizzazione era stato detto che doveva essere "una festa di popolo". E veramente così è stato. Lo ha dimostrato lo stesso "popolo" che ha partecipato in maniera massiccia, lasciandosi coinvolgere nel profondo dell'anima.

"Ringraziamo il popolo per aver ricambiato il nostro sforzo, impegno, i nostri sacrifici a organizzare un evento che non si faceva da decenni" - hanno detto, durante la notte, gli organizzatori Giuseppe Ferro e Riccardo Ragusa - .

L'ottima riuscita de "La passione di Cristo" è merito anche dei registi Gero Galvano e Giuseppe Barbaro.

I protagonisti sono stati: Gero Galvano, Lino Tarallo, Stefano Fiore (che ha magistralmente interpretato Gesù ndr.), Giuseppe Barbaro, Giuseppe Lo Pilato, Gerlando Calcedonio, Lucia Alessi, Rosalba Maragliano, Damiano Tarallo. Giuseppe Calcedonio, Paolo Plano, Gianpaolo Ferro, Marisa Frenda, Alessandro Barba e Nino Spoto.

L'iniziativa è stata condivisa anche dalla confraternita “Mater Salvatoris” e “Santissimo Sacramento”, nonché dall'amministrazione comunale di Raffadali.