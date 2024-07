“Vendevano macchine usate con i chilometri scalati”: 4 misure cautelari e 3 autosaloni sequestrati

“Ringiovanivano” le auto scalando i chilometri e vendendole ad ignari acquirenti convinti di aver fatto l’affare. Una delle vetture, ad esempio, revisionata nel 2019 con ben 466.129 chilometri “sulle spalle” è stata “rinfrescata” riportandola, nel 2020, ad una percorrenza di soli 166.222 chilometri.

Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Agrigento, questa mattina, hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nei confronti degli appartenenti ad un presunto sodalizio criminale dedito all’illecito commercio di autovetture di seconda mano con contachilometri manomessi.

In particolare il Nucleo di polizia economico finanziaria di Agrigento ha condotto articolate investigazioni di polizia giudiziaria nei confronti di un’associazione a delinquere dedita alla sistematica realizzazione di truffe attraverso la manomissione dei contachilometri di veicoli usati per attestarne una percorrenza inferiore a quella effettiva ed ingannando così gli ignari acquirenti.

Gli accertamenti effettuati, supportati dalle risultanze acquisite dalle banche dati in uso al Corpo e corroborati da attività tecniche d’intercettazione, servizi di Ocp, indagini finanziarie ed acquisizioni documentali presso enti pubblici, hanno permesso di acclarare la manomissione di ben 102 mezzi. La decurtazione dei chilometri aveva come effetto finale quello di fare lievitare il prezzo di vendita degli autoveicoli – ceduti ai clienti per un corrispettivo complessivo di oltre 700 mila euro – assegnando loro una valutazione di mercato ben più alta rispetto a quella che avrebbero avuto con i chilometri realmente percorsi. “Il sodalizio ha poi reinvestito l’illecito profitto negli autosaloni dediti alla commercializzazione dei mezzi attraverso plurimi episodi di autoriciclaggio”.

L’autorità giudiziaria, con apposita ordinanza eseguita oggi dai finanzieri, ha disposto 4 misure personali: 2 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora. Sequestrate inoltre 3 aziende di Canicattì per un valore complessivo di circa 550 mila euro, comprese le disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti societari, sia in forma diretta che per equivalente.

Il provvedimento è stato emesso sulla scorta degli elementi allo stato acquisiti e, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

