"Vendevano kit sanitari senza marchio CE" vicino lo stadio Esseneto, 4 denunciati

Vendevano dei kit sanitari in via Francesco Petrarca, nei pressi dello stadio Esseneto, vicino a un noto ristorante. Mascherine, spugnette, detergenti e disinfettanti senza alcun marchio CE. A bloccarli, controllarli e denunciare i quattro cinquantenni - che sono risultati essere della provincia di Siracusa - sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Dovranno adesso rispondere davanti la Procura di Agrigento di vendita abusiva di prodotti illegali.

I quattro risultati essere gravati da fogli di via obbligatori praticamente da mezza Sicilia, sono stati proposti anche per un foglio di via obbligatorio da Agrigento.