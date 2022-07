"Vendevano alcolici infischiandosene di divieti e prescrizioni": allontanati dal porticciolo 3 ambulanti

Vendevano bevande alcoliche senza tenere in considerazione, e di fatto senza neanche preoccuparsene, le limitazioni imposte dalle ordinanze sindacali: divieto di asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e dalla mezzanotte stop totale all'asporto anche in bicchieri di carta.

Ma non avevano neanche il nulla osta, da parte delle autorità marittime, per accedere e piazzarsi, effettuando commercio su aree pubbliche, al molo di Ponente di piazza Caratozzolo, lato porticciolo turistico. Tre gli ambulanti "pizzicati" dalla polizia municipale di Agrigento che si sono visti firmare, a loro carico, l'ordine di allontanamento. A disporre l'allontanamento e il divieto di accesso anche a zone limitrofe a piazzale Caratozzolo (che ha durata prestabilita in 48 ore), imponendo anche il ripristino dei luoghi deturpati dall'immondizia, è stato il sindaco Franco Micciché. I tre diversi provvedimenti sono stati anche trasmessi al questore Rosa Maria Iraci.

"In caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento - ha scritto lo stesso primo cittadino di Agrigento - verrà applicata la sanzione da 300 a 900 euro e la contestuale trasmissione del rapporto alle autorità competenti". Il sindaco ha fatto ricorso all'ordine di allontanamento a carico dei tre esercenti commerciali ambulanti perché "il fatto contestato è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza urbana".