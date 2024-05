Vendevano alcol ai minorenni: pizzicati e sanzionati tre gestori dei locali della movida

Che sia un fenomeno diffuso è risaputo. Nonostante gli appelli al rispetto delle regole, nonostante la minaccia di sanzioni, gli esercenti commerciali hanno continuato a vendere bevande alcoliche ai minorenni. Nell'ultimo weekend, il pugno s'è fatto duro. Sabato i poliziotti hanno sanzionato tre diversi esercizi commerciali, due nel centro cittadino e uno nella zona balneare di San Leone. Titolari e gestori sono stati, di fatto, sorpresi a vendere alcolici a ragazzi e ragazze minorenni.

Gli agenti hanno inoltre verificato, in diversi locali della movida agrigentina, la documentazione amministrativa per controllare il possesso delle licenze e della documentazione necessaria.

Sempre durante il fine settimana, un minorenne è stato sorpreso, a San Leone, con alcuni grammi di sostanza stupefacente in tasca, motivo per il quale è stato segnalato alla prefettura quale consumatore abituale. E un altro ragazzino è stato trovato in sella a un ciclomotore non assicurato. Scooter che è stato, naturalmente, sequestrato.

Gli agenti della sezione Volanti hanno infine rintracciato un pregiudicato a carico del quale il magistrato di Sorveglianza, dopo le numerose violazioni agli obblighi imposti, aveva disposto l’aggravamento della libertà vigilata con la misura alternativa della casa lavoro. Il malvivente da alcuni giorni si era sottratto ai controlli di polizia, ma i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo sabato sera ed è stato trasferito casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

