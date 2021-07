"Alla guida di un velocipede sequestrato con la patente revocata", denuncia e multa per un cinquantenne

La polizia ha proposto nei confronti del pregiudicato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio di Agrigento

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno multato e denunciato un cinquantenne di Favara sorpreso a guidare un velocipede sottoposto, da tempo, a sequestro amministrativo e senza casco protettivo omologato.

La segnalazione alla Procura, in particolare, è scattata per l'accusa di guida con patente revocata con la recidiva nel biennio.

Per via dei numerosi precedenti di polizia e giudiziari, inoltre, è stato proposto a suo carico un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio ad Agrigento.