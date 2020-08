Velisti in balia delle onde lanciano Sos, arriva la Capitaneria: salvati

E' intervenuto l'elicottero della Guardia costiera per soccorrere, a 16 miglia dalla costa di Porto Empedocle, due barche a vela in balia delle onde, una delle quali stava per affondare. Dall'elicottero è stato impossibile calare il verricello per salvare il velista, i militari hanno dunque lanciato il rescue swimmer e quando il velista s'è gettato in mare è stato possibile recuperarlo con il verricello.

L'altro velista s'è rifiutato di essere salvato e perdere la barca a vela ed è riuscito a proseguire, visto che il natante glielo ha consentito, la navigazione anche se con mare forza 4 e 5.

A chiamare la sala operativa della Capitaneria di Porto Empedocle, stanotte, sono stati proprio i velisti in difficoltà.