Si affaccia dal balcone e vede il ladro portare via lo scooter comprato da pochi giorni

Si affaccia, nel cuore della notte, dal balcone di casa e vede un uomo che, spingendolo, ruba il suo ciclomotore. Uno scooter, Aprilia, nuovissimo comprato l'ultimo giorno dello scorso luglio. E' stato a dir poco scioccante per il quarantaduenne di Canicattì assistere a quella scena e non riuscire a fare nulla. Quando l'uomo ha iniziato ad urlare, il ladro ha messo in moto il ciclomotore ed è scappato, a gran gas, lungo via Nazionale con direzione cimitero comunale. L'uomo, fra incredulità e rabbia, ha lanciato l'Sos al numero unico d'emergenza: il 112. Del criminale però non è saltata fuori nessuna traccia.

Il quarantaduenne canicattinese ha formalizzato denuncia al commissariato di polizia. Auspica, naturalmente, che gli agenti riescano a fare chiarezza. Lungo via Nazionale potrebbero, e dovrebbero, esserci delle telecamere di videosorveglianza. Compresa quella posta all'ingresso del cimitero comunale.

Ad agire, mancavano pochi minuti alle 3 di notte, è stato appunto un uomo che indossava una maglietta nera e un paio di bermuda dello stesso colore. Un delinquente alto 1,80 metri e con i capelli corti.

I poliziotti hanno, naturalmente, avviato le indagini. Nessuna indiscrezione, almeno fino ad ieri, trapelava sull'attività investigativa.