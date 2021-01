Vasi e pigne distrutte sul viale Dune, arrivano le telecamere di sicurezza

In principio furono i vasi del viale della Vittoria: tra i primi gesti di "protagonismo civico" realizzati dall'Accademia di Belle Arti di Agrigento. I danneggiamenti iniziarono poco dopo, con il cemento ancora fresco: gli oggetti in ceramica furono estirpati e spaccati. I raid proseguirono nel tempo, nonostante i vasi siano stati sostituiti anche con il contributo economico dei cittadini.

Poi si passò a San Leone: qui, sul viale Dune, furono posti vasi e pigne di ceramica. Anche questi iniziarono a subire danneggiamenti e furti di vario tipo, fino all'assalto condotto nei giorni scorsi da un soggetto che armato di spranga ha distrutto tutto ciò che trovava al suo passaggio.

Così adesso, oltre al contributo dei deputati del Movimento 5 Stelle Filippo Perconti, Rino Marinello, Azzurra Cancelleri,

Michele Sodano e Rosalba Cimino e Giovanni Di Caro che consentirà di riacquistare e sostituire i vasi (che saranno creati e reinstallati) arriva una novità da tanti richiesta. Ad annunciarla sui social è il direttore dell'accademia stessa, Alfredo Prado: "Il Comune - spiega - si è impegnato a munire la zona di telecamere di sorveglianza".

Questo potrebbe innanzitutto scoraggiare altri atti vandalici ma, soprattutto, consentire di individuare gli eventuali autori.

"Abbiamo deciso di destinare una parte del nostro stipendio per la ricostruzione di questi vasi - dicono i deputati 5 Stelle - vogliamo dare prova concreta di vicinanza ai cittadini e alle istituzioni locali, supportando le nostre amministrazioni e valorizzando i nostri luoghi - proseguono i deputati - San Leone e il suo mare, le tante bellezze e i suoi colori non saranno offuscati da atti isolati del genere. Teniamoci stretto il valore e il pregio del nostro territorio, in questa fase, ancora segnata dall'emergenza sanitaria, è il momento di essere più consapevoli che quello che abbiamo va custodito; siamo orgogliosi di contribuire e fare la nostra parte - concludono i portavoce".