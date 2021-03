Coronavirus, a Sciacca registrati casi della variante brasiliana del virus

"Abbiamo avuto conferma che a Sciacca oltre a numerosi casi della variante inglese siano stati riscontati anche diversi positivi alla variante brasiliana che mi risulta essere enormemente più contagiosa". Ad annunciarlo durante una conferenza stampa convocata d'urgenza in formato telematico è stato il sindaco di Sciacca Francesca Valenti.

Il primo cittadino ha tenuto questa mattina un incontro con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e l'Asp, durante il quale è emersa la necessità di un rafforzamento delle attività di controllo e repressione e la preoccupazione da parte dell'Azienda rispetto alla crescita dei casi di positività: ad oggi Agrigento è infatti la terza provincia per numero di positivi.

"Non è più tollerabile che i cittadini si comportino come se il virus non esistesse - ha ammonito il sindaco -. Per questo ho chiesto un rafforzamento delle attività di controllo, per quanto non chiederò la proroga della zona rossa, che scade oggi. Il prefetto - ha aggiunto - è stata chiarissima in tal senso, affermando che il tempo della tolleranza e della persuasione è finito ed è il momento della severità".