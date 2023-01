Pranzano all'all you can eat ma vanno via senza pagare, il titolare: "Tornate, abbiamo le telecamere"

"Ricordiamo che una dimenticanza può accadere. Vogliamo ricordarvi che siamo muniti di telecamere e con voi c'era anche un bambino. Vi aspettiamo per saldare il conto".

E' accomodante, ma sicuramente molto molto "fermo" il messaggio affidato ai social dai gestori di un notissimo all you can eat orientale di Agrigento, che, appunto, hanno ricevuto la visita di 2 gruppi di persone che però non hanno saldato il dovuto alla fine del lauto pasto a base di sushi.

Due famiglie tra tantissime che frequentano il locale, infatti, stando al racconto dei gestori, dopo aver finito di mangiare si sarebbero alzati e sarebbero andati via senza pagare, complice il fatto che il ristorante era certamente pieno di avventori. Una "dimenticanza", come precisano dall'attività commerciale, con la promessa di visionare le immagini di sorveglianza per accertare l'identità di chi ha fatto il "portoghese" e verosimilmente agire nei suoi confronti.

Il tam tam sui social, però, avrebbe funzionato: almeno una delle due famiglie, in serata, si è recata al locale per saldare il dovuto.