Plesso "Rapisardi" devastato dai vandali, Di Ventura: "Un colpo al cuore per la nostra comunità"

Vandali liberi di scorrazzare a Canicattì. Nella notte ignoti si sono introdotti all'interno della scuola "Mario Rapisardi" e hanno devastato tutto quello che hanno trovato all'interno. La struttura è chiusa dal 2016 ed è in corso un progetto di ristrutturazione per ottenere la riapertura.

"Queste immagini rappresentano un colpo al cuore per la nostra comunità - dice il sindaco Ettore Di Ventura -. Oltre al danno economico, vi è un danno morale che subisce la scuola, il quartiere e la comunità. Sembrerebbe che gli autori di questo vile gesto siano stati già rintracciati e per questo ringrazio le forze dell'ordine per l'importante lavoro di tutela del nostro territorio".

